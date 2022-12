Mercati a picco dopo i rialzi delle banche centrali Milano chiude a – 3 | 4% Un Btp rende più dell’equivalente greco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È risultato molto duro l’impatto suidecisioni adottate oggi dalla Banca centrale europea. Più che l’atteso rialzo di mezzo punto al costo del denaro ha pesato l’annuncio da parte della presidente Christine Lagarde di ulteriori incrementi nei prossimi mesi e di una immutata determinazione della banca centrale nel contrasto all’inflazione. Le borse europee hanno chiuso in forte calo. Francoforte ha perso il 3,3%, Parigi il 3%,a meno 3,4%. L’indice Eurostoxx 50 che raggruppa le 50 più grandi società quotate dell’area euro, ha accusato una flessione del 3,5%. Altrettanto marcato il terremoto suiobbligazionari, con i valori dei titoli di Stato in deciso calo e, di conseguenza, rendimenti in aumento. La cedola è infatti fissa in valore assoluto ma espressa in percentuale rispetto al valore ...