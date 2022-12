Giuntoli punta Baldanzi | accelerata a gennaio

(Di giovedì 15 dicembre 2022)e non solo Il ds del Napoli Cristianoè sempre molto attivo sul fronte mercato, come riportato da Il Mattino potrebbero esserci … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TUTTO mercato WEB

Bereszynski al Napoli, la Sampal riscatto da parte degli azzurri Secondo quanto appresso in ... Difficile, difficilissimo cheaccetti la prima ipotesi, più probabile la seconda. Sempre ...... Alessandro Zanoli Il Napoli studia uno scambio Bereszynski - Zanoli con la Sampdoria (CorSport) Il NapoliBartosz Bereszynski. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'idea diè quella di ... Napoli, Giuntoli punta sul mercato tedesco: piacciono Sesko, Ndicka e Thuram ForzAzzurri.net - Giuntoli Baldanzi e non solo Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è sempre molto attivo sul fronte mercato, come riportato da Il Mattino potrebbero esserci ...La prossima sarà un'estate spartiacque per Cristiano Giuntoli, in scadenza nel 2024 con il Napoli: la Juventus proverà a tentare il dirigente toscano, che dal canto suo - stando all'edizione odierna d ...