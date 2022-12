Consiglio Ue | energia e tetto gas | i temi sul tavolo dei leader

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ucraina,ed economia, sicurezza e difesa, vicinato meridionale, relazioni transatlantiche e Balcani. Questi ial centro deleuropeo in programma oggi a Bruxelles. Il primo a cui partecipa, da quando è diventata premier Giorgia Meloni, arrivata ieri sera nella capitale belga per la cena di gala del vertice Eu-Asean presso il Grand Forum del Museo delle Belle Arti. Il vertice di oggi – ultimoeuropeo dell’anno – si svolgerà in una sola giornata, con inizio dei lavori alle 9.30 e conclusione in tarda serata. Centrale il tema dell’, con l’Italia che chiede a gran voce l’introduzione di uneuropeo al prezzo del gas: misura “urgente”, che sin dall’inizio della crisi energetica viene considerata dal governo prioritaria per i ...