Avatar | La via dell' acqua | le opinioni della redazione

Multiplayer.it

È iniziata ieri la corsa di: ladell'acqua al box - office internazionale. Il film di James Cameron è uscito in Corea del Sud, Germania, Francia e Italia, e in un totale di 15 territori. Complessivamente la pellicola ...In termini industriali," Ladell'Acqua è al centro della sfida per la sopravvivenza della sala , il film che " stante il successo del precedente, il lungometraggio col più alto incasso della storia del ... Avatar: La Via dell'Acqua, voti piuttosto contrastanti per il film Avatar 2: La via dell'acqua, le opinioni della nostra redazione sull'attesissimo nuovo film di James Cameron, sequel del più grande successo al box-office della storia del cinema.Il film sembra un documentario in digitale su un mondo del tutto artificiale, che pare più vero del vero. Un’esperienza cinematografica immersiva ...