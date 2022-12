Sospensione improvvisa del noto programma | cosa succede

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Martedì non è andato in onda ildi intrattenimento della prima serata. Eccoè accaduto Nonostante le abitudini stiano gradualmente cambiando anche per il tempio libero, alcune situazioni resistono al cambiamento del campo dell’intrattenimento. Nel settore dei media, specie delle televisioni, ormai gli ascolti vanno verso il basso. I telefoni hanno preso L'articolo proviene da Consumatore.com.