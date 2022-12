Putin e il capodanno | niente hockey e salta discorso al parlamento

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) (Adnkronos) –partita disu ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca ae messaggio alrimandato all’anno prossimo. Dopo aver cancellato la tradizionale grande conferenza stampa di fine anno, Vladimirrinuncia o rinvia altri suoi appuntamenti tradizionali nel quadro della guerra in Ucraina. L’ultimodialè stato nell’aprile 2021, ma nel 2022 non si farà, anche se la Costituzione russa impone che avvenga una volta l’anno. “Quanto alle notizie che possa svolgersi l’anno prossimo, indubbiamente è possibile. E’ una verità alquanto ovvia”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Peskov ha respinto le illazioni su un possibile messaggio in forma scritta. “Non ...

2022 - 12 - 14 11:31:14 Cremlino: in Ucraina nessuna tregua di Natale oNessuna tregua di Natale oin Ucraina è prevista nell'agenda della Russia: lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. 2022 - 12 - 14 08:23:18 Macron: Russia interrompa attacchi su ......45 Cremlino:incontrerà i capi delle regioni annesse Il presidente russo Vladimirha in ... 14 dic 11:27 Mosca: nessuna tregua in Ucraina a Natale oNessuna tregua di Natale o ...Nell'agenda della Russia non è prevista una tregua di Natale o Capodanno in Ucraina. E i sistemi di difesa aerea Usa Patriot diventeranno incondizionatamente obiettivi legittimi, se verranno forniti a ...