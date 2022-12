Notte da sogno per Theo Hernandez | raggiunto un altro record

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha realizzato sia un gol che un assist in questo mondiale: si tratta di unche non capitava dal 1998 (sempre un francese) Serata daper: il terzino francese ha segnato e realizzato un assist: si tratta della terza volta che succede ad un difensore in un mondiale. Prima di lui ci erano riusciti soltanto Marius Trésor nel 1982 e Bixente Lizarazu nel 1998, anche loro, incredibilmente, francesi. 3 –Hernández è il terzo difensore che ha sia segnato che servito assist in una singola edizione di un Mondiale con la Francia, dopo Marius Trésor nel 1982 e Bixente Lizarazu nel 1998. Razzo.#FranciaMarocco pic.twitter.com/5H46Fs9hOk— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) December 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.