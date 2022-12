Le associazioni | “Abrogare obbligo Soa per i bonus edilizia | altera la concorrenza penalizzando le piccole imprese”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) ROMA – L’della Soa per i contratti nelle costruzioni con valore superiore a 516mila euro che beneficiano di incentivi fiscali rappresenta una barriera nei confronti delleartigiane e una evidente lesione della liberaoltre ad essere un irragionevole aggravio burocratico. Cna, Confartigianato e Casartigiani in una lettera al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, chiedono l’abrogazione dell’che entra in vigore il primo gennaio, anche valutando l’opportunità di posticiparne l’efficacia attraverso un’apposita disposizione da inserire nel “decreto proroghe” di prossima adozione. Leribadiscono che imporre alle, anche operanti in subappalto, il possesso di una qualificazione rilasciata da appositi soggetti attestatori ...