Lazio | pronto l’assalto a Pellegrini

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lasta studiando il piano per riportare in Italia Luca, terzino sinistro di proprietà della Juventus Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, laè fortemente interessata a riportare in Italia Luca. Il terzino sinistro si è trasferito in estate all’Eintracht Francoforte in prestito. La sua esperienza non è stata però felice e quindi potrebbe esserci un divorzio già a gennaio. Nel caso in cui la Juventus, club proprietario del suo cartellino, dovesse richiamarlo alla base già a gennaio, lasi farebbe trovare pronta. In caso contrario verrebbe tutto rimandato a giugno. Sarri ed il giocatore stanno comunque spingendo per anticipare la trattativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.