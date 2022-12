Giaccherini | “Napoli? L’Inter resta la più forte Tra Leao e Kvara preferisco…

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Emanueleritiene chela piùrispetto almentre trapreferisce il georgiano Emanuele, ex calciatore, si è soffermato sulla Serie A e sul Mondiale. Ai microfoni di SerieANews, l’ex calciatore deldichiara: “Messiil miglior giocatore al mondo? Sì, assolutamente. Credo non ci siano dubbi. Sta dimostrando anche l’orgoglio del numero uno, questa è la sua ultima occasione per poter vincere il Mondiale. E anche per poter essere protagonista indiscusso. Manca solo questa coppa per coronare la sua intera carriera, per mettere in qualche modo la ciliegina sulla torta. Quando parliamo di Messi, parliamo del calciatore piùdegli ...