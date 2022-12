Concorsi pubblici | nuovo Dpr | prove a distanza e quote rosa

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo il via libera, durante il CdM del 5 ottobre, alregolamento proposto dall’ormai ex Ministro Brunetta riguardante i, il 30 novembre 2022 è arrivata anche l’intesa della Conferenza Unificata presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli, sullo schema di Dpr contenente le nuove regole per l’accesso alla Pubblica Amministrazione.“Nel Dpr che mette a sistema i provvedimenti fin qui avviati nella materia deie delle assunzioni, non solo abbiamo realizzato gli obiettivi di riforma concordati con Bruxelles nel Pnrr, ma siamo andati oltre portando innovazioni destinate a segnare un prima e un dopo: nuove e concrete tutele nella parità di genere, il passaggio integrale (anche per enti locali e Regioni) dei bandi e delle procedure dell’accesso sul portale del ...