(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Pensioni: aumenti alle minime degli over 75. Resiste il bonus 18enni. Verso l'intesa sul tesoretto: 250 milioni per le proposte di maggioranza. All'opposizione risorse per 150 milioni. Venerdì il voto ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Pensioni: aumenti alle minime degli over 75. Resiste il bonus 18enni. Verso l'intesa sul tesoretto: 250 milioni per le proposte di maggioranza. All'opposizione risorse per 150 milioni. Venerdì il voto ...La giornata si era apertala proposta della presidenza ceca fissando un tetto tra i 200 e i 220 euro al megawattora, un'ipotesi frutto didopo l'iniziale idea di un tetto a 275 euro ... Compromesso con la Ue Bancomat, cala il tetto Sopra i 40 euro di spesa vietato rifiutare il Pos - Cronaca Pensioni: aumenti alle minime degli over 75. Resiste il bonus 18enni. Verso l’intesa sul tesoretto: 250 milioni per le proposte di maggioranza. All’opposizione risorse per 150 milioni. Venerdì il voto ...A un anno dalla scomparsa di Liliana Resinovich, resta ancora un interrogativo: omicidio o suicidio. Ricostruiamo tutti i punti oscuri della vicenda. La morte di Liliana Resinovich disegna un quadro c ...