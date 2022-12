ChatGPT | l’intelligenza artificiale allenata contro le false notizie che ci ha creato una canzone «quasi» No vax

Leggi su open.online

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Lanciato il 30 novembre 2022 con l’annuncio di Sam Altman, programmatore e amministratore delegato di OpenAI,è un chatbot gratuito dalle sorprendenti capacità. Secondo quanto dichiarato da Grzegorz Chrupala, Associate Professor presso l’olandese Tilburg University,avrebbe superato un test a scelta multipla sul Machine learning (ML), ma lo abbiamo messo in difficoltà tentando di superare un quiz per la patente B. Ammette di non poter fornire alcune risposte, in quanto gli mancano le informazioni aggiornate (Giorgia Meloni risulta ancora deputata), e commette qualche errore. Malgrado ciò, cerca di mantenere un’etica ben precisa contraria alla disinformazione e alle teorie del complotto, forse per merito dei suoi “allenatori”. Sembradi consultare in diretta un onesto ...