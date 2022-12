Quadro clinico irreversibile | morta la quarta donna ferita nella sparatoria di Fidene

La nota dell'ospedale approfondimento Sparatoria a Roma, il piano di Campiti: massacro e fuga a Malaga 'Gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un...Lo fa sapere il nosocomio capitolino, precisando che "gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato unirreversibile". Pertanto "è stata dichiarata la morte ...Roma, 13 dic. (LaPresse) - Non ce l'ha fatta Fabiana De Angelis, la quarta donna colpita nella sparatoria di Fidene. La donna era ricoverata al Sant'Andrea ...Restano gravissime le condizioni di Fabiana De Angelis, 50 anni, ferita ieri da Claudio Campiti nel corso della sparatoria a Fidene. La donna è ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Andrea e pe ...