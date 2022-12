leggo.it

torna a Bologna, i tifosi lo accolgono regalandogli una bandiera della Serbia Mimun su Twitter: 'Forza Sinisa' Questa mattina il direttore del Tg5 (e laziale doc) Clemente Mimun ha ...... "Ho conosciuto Stankovic all'Inter, era club manager, viveva nel mio palazzo: alla Stella Rossa ha fatto bene, non soallena ma so che umanamente ha la carica di, che ci aiutò a ... Mihajlovic, come sta l'ex allenatore del Bologna. Clemente Mimun su Twitter: «Forza Sinisa!» C'è un po' di preoccupazione per Sinisa Mihajlovic, l'ex calciatore di Lazio, Sampdoria e Inter e fino a pochi mesi fa allenatore del Bologna, che da tre ...Ho conosciuto Stankovic all’Inter, era club manager, viveva nel mio palazzo: alla Stella Rossa ha fatto bene, non so come allena ma so che umanamente ha la carica di Mihajlovic, che ci aiutò a ...