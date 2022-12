Messi cederebbe tutti i trofei pur di vincere il Mondiale e scrollarsi di dosso il fantasma di Diego CorSera

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 13 dicembre 2022) Stasera si gioca Argentina-Croazia, la prima semifinale delin Qatar. La Coppa del Mondo è un’ossessione per, Scaloni e l’Argentina. Il Corriere della Sera ne scrive. Scaloni sogna di essere come Menotti e Bilardo. “L’acerbo Scaloni, c.t. quasi per caso, chissà quante volte in questo mese tribolato e complicato dalla sconfitta nell’esordio contro l’Arabia Saudita ha pensato al Flaco Menotti e a Carlos Bilardo, che all’Argentina hanno regalato il titolonel 1978 e nell’1986. Ora può toccare a lui entrare nella storia dalla porta principale. Scaloni ha 7 presenze da giocatore nella Seleccion e da quando è nel calcio sente la sua gente dividersi tra l’amore per il Flaco rivoluzionario e il conservatore Bilardo”. La sua Argentina è fondata su, arrivato al quintoin ...