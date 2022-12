Meraviglia Paltrinieri | è oro nei 1500 ai Mondiali in vasca corta in Australia!

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ancora Super Greg.in Australia, aidi Melbourne in: isono suoi, di forza in 14'16'88 davanti al francese Damien Joly (allenato dal suo ex coach Stefano Morini a ...

La Gazzetta dello Sport

Ancora Super Greg.in Australia, ai Mondiali di Melbourne in vasca corta: i 1500 sono suoi, di forza in 14'16'88 davanti al francese Damien Joly (allenato dal suo ex coach Stefano Morini a Livorno), argento ...... bissando lanella staffetta 4x100 metri insieme a Patta, Desalu e Tortu, raggiungendo ... Dietro alle ormai familiari facce di Gregorioe Simona Quadarella, ci sono i rampanti ... Paltrinieri è oro nei 1500 ai Mondiali in vasca corta in Australia!