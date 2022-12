Inflazione Usa ai minimi da un anno | Borse in rally Giù il dollaro | euro risale a 1 | 06

I future sui listini americani volano dopo il dato sull'migliore delle attese. I future sullo S&P 500 salgono del 3%, quelli sul Nasdaq del 4,2%.L'americana frena in modo deciso a novembre, l'aumento minore dalla fine del 2021. L'indice core, al netto di energia e alimentari, ha segnato il mese scorso un aumento dello 0,2% su ...(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione USA a novembre 2022. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un +0,1% su base mensile, ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, questo sito e alcuni partner ...