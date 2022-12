Arsenal-Milan | Gabbia | “Test importante Scudetto? Seguiamo Ibra e Calabria”

I 'Gunners', che hanno vinto il torneo, si prendono anche il punto aggiuntivo vincendo 4 - 3 la lotteria dei rigori, disputata per regolamento della ...2 - 1 nei 90 e poi anche ai rigori: L'supera ilanche dagli 11 metri: per i rossoneri sbagliano Krunic e Diaz Dopo il 2 - 1 dell'nei tempi regolamentari, ilperde anche ai rigori, strana coda dell'amichevole ...Contro la capolista di Premier i rossoneri sono apparsi ancora fuori condizione. A segno Tomori, Origi colpisce una traversa. Venerdì altra amichevole di lusso contro il Liverpool ...Tensione e scintille tra Arsenal e Milan a Dubai: i Gunners hanno accusato i rossoneri di ‘giocare duro’ per il tipo di gara che stavano disputando ...