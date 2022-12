ZeroCO2 | la start-up del giovane italiano che pianta alberi e fa “scuola” ai contadini | “Non devono essere costretti a lasciare la loro terra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022)reper mettere al centro le persone, non solo la natura”. È l’obiettivo di, un progetto di riforestazione ad alto impatto sociale e sensibilizzazione ambientale nato nel 2019 in Guatemala. Con la crescita dell’attenzione climatica, anche in Italia sono tantissime leup e le ong a essersi buttate su questo settore: vendere e curare, per conto di aziende e privati,da frutto in altre parti del mondo sembra la strategia più semplice per abbattere le emissioni di gas serra. In questo panorama peròcerca di distinguersi: “Non ci serve un pianeta più sostenibile se non ci sono persone che lo abitano”, spiega Andrea Pesce, 28 anni, fondatore dell’azienda. “Per questo non ci interessa solo salvaguardare e, in certi casi, ricreare il patrimonio naturale. ...