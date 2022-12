Ucraina | Parolin | Vaticano luogo adatto per il dialogo

Lo ha detto il cardinale Pietro, segretario di Stato Vaticano, rispondendo alle domande sulla guerra in, a margine della presentazione al Senato del libro "Giorgio La Pira: i capitoli ...Pietro, segretario di Stato Vaticano, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti sulla guerra in, a margine della presentazione al Senato del libro 'Giorgio La Pira: i capitoli di ...Sta a loro individuare la metodologia di lavoro e i contenuti". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, rispondendo alle domande sulla guerra in Ucraina, a margine della ..."Dobbiamo sperare contro ogni speranza, anche se per ora non vedo spiragli positivi". Lo ha detto il card. Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, rispondendo alle domande di alcuni giornalisti ...