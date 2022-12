Panico e confusione in Cina all' uscita da Covid Zero

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'infrastruttura di controllo viene smantellata a ritmo rapido, va in pensione una app di tracciamento. L'allentamento si rivela precipitoso: malgrado l'invito alle cure in casa e online, molti cinesi si riversano negli ospedali, la cui tenuta è messa a dura prova. Pechino rassicura sul virus, ma alcune stime proiettano fino a 2 milioni di decessi. Apprensione per il Capodanno cinese

