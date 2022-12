Ora è il turno di Daniel Craig | è lui l’ultima superstar scelta da Luca Guadagnino

Leggi su amica

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lui è solo l’ultimo in ordine di tempo. Ancheè stato sedotto dal cinema die sarà il protagonista del suo prossimo film, Queer. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Foto Ansa In principio ci fu Tilda Swinton. Prima narratrice di The Protagonists (1999). E poi, subito dopo aver vinto un Oscar, meravigliosa leading lady di Io sono l’amore (2009). Da quel momento, ledi Hollywood hanno fatto a gara per farsi dirigere dain uno dei suoi film. L’ultimo, in ordine di tempo, è. Che, smessi i panni di James Bond e del detective Blanc, si lancia in un’avventura inedita per lui. La trasposizione cinematografica del romanzo Queer di William S. Burroughs....