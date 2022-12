Ladispoli | l’ospedale di Comunità verrà intitolato alla memoria del dottor Furio Civitella

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022). Un uomo che è stato un simbolo per l’intera, non solo per la sua attività di medico, tanto stimata ed apprezzata dai suoi concittadini, ma anche per aver ricoperto un importate ruolo nell’amministrazione civile, cioè quella di Sindaco di. La sua scomparsa risale ad alcune settimane fa, quando purtroppo tutta la cittadinanza ha dovuto dire addio al. La sua scomparsa ha inevitabilmente lasciato un enorme vuoto, ma il suo ricordo è ancora forte, vivido nella mente di tutti. Per rafforzare questa, ed onorare il suo operato, allora, si è deciso di dedicare un importante luogo pubblico al suo nome, e al suo ricordo. Delle ultime ore è il comunicato ufficiale del Sindaco attuale di, ...