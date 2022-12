Ilary Blasi torna in pista… con Giorgio Armani

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quando qualche giorno faha iniziato a postare qualche storia da un hotel di lusso, geolocalizzandosi a Saint Moritz, tutti hanno pensato ad una fuga d’amore con il nuovo fidanzato, un aitante tedesco di nome Bastian. In realtà poco dopo nelle immagini è comparsa anche la piccola Isabel, ultimogenita die Francesco Totti. In seguito nei contenuti social è arrivata anche Michelle Hunziker, a conferma che questa era una vacanza al femminile. La coppia di bionde Michelle Hunziker eCom’è tradizione, nel weekend dell’Immacolata si inaugura la stagione sciistica e così hanno fatto anchee Michelle Hunziker. Le piste di Saint Moritz, località di lusso in Svizzera, sono una meraviglia, ricoperte di candida neve bianca. Sugli sci le due ...

Liberoquotidiano.it

Non ha mai rilasciato dichiarazioni specifiche ed è apparsa ufficialmente accanto a Totti in tempi recenti, quando il matrimonio di Francesco e(impegnata in una nuova relazione, con l'...Copre di doni la nuova fiamma ", titola il settimanale Nuovo , che nell'articolo parla dei costosi regali, che il Pupone avrebbe fatto alla nuova compagna nonostante la separazione dasi ... Ilary Blasi, una foto sconvolgente allo specchio: come si mostra Chanel Totti ha un account TikTok dove pubblica quasi quotidianamente e con cui, tante volte, ha risposto agli attacchi degli haters. La sua disinvoltura sui social l'ha resa una star del web e c'è ch ...C'è un nuovo gossip che infiamma la storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller: spunta un "terzo incomodo" che racconta ...