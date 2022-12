Il Milan sbarca a Dubai | Pioli studia la rimonta scudetto e si gode un super Giroud

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Eroe nel, e soprattutto in Patria, nella sua Francia. Dubbi? Nessuno. Olivierè tornato in Nazionale in punta di piedi, gol dopo gol in maglia rossonera, convincendo Deschamps a dargli ...

Pianeta Milan

Nel frattempo Casaha già cominciato a ragionare sul suo rinnovo di contratto. Un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. La società di via Aldo Rossi vuole trattenere il giocatore, il suo ...Nessun dubbio: Ziyech è il nome scelto per la Serie A ZIyech ©LaPresseSe n'è parlato e se ne sta parlando tanto in chiave, ma talvolta spunta anche l'Inter. Di certo, Ziyech è un nome che piace ... Il Milan sbarca a Dubai, il presidente Scaroni incontra le autorità | VIDEO Proseguono gli appuntamenti con l’eSerie A TIM | Road Show che dopo il successo degli eventi alla Dacia Arena di Udine e alla Milan Games Week, arriva anche a Roma. Martedì 13 ...Il Milan è arrivato in mattinata a Dubai, dove la squadra guidata dal tecnico Stefano Pioli si preparerà in vista della seconda parte della stagione. Nella prima giornata negli Emirati Uniti, il Milan ...