VIDEO | MJF presente a UFC 282 punzecchia il fighter Paddy Pimblett

Tuttowrestling

Nel quadro della sua iniziativa musicaleSpotlight, lanciata lo scorso anno, il Montreux Jazz Festival ha annunciato oggi in una nota un nuovo partenariato europeo con il portaleTikTok. L'obiettivo quello di sostenere la visibilit ...Nel quadro della sua iniziativa musicaleSpotlight, lanciata lo scorso anno, il Montreux Jazz Festival ha annunciato oggi in una nota un nuovo partenariato europeo con il portaleTikTok. L'obiettivo quello di sostenere la visibilit ... AEW Dynamite Report 07/12/2022 - Acclaimed vs FTR for the World Tag Team Titles! Professional wrestling is on the rise. With a new regime in charge of WWE and All Elite Wrestling hoping to make a splash as a still-young company, both ...MJF was in attendance at this weekend's UFC 282 pay-per-view, and he didn't waste an opportunity to taunt his nemesis Paddy "The Baddy" Pimblett.