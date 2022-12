Vi ammazzo tutti Tre donne morte a Roma per una lite di condominio

Leggi su agi

(Di domenica 11 dicembre 2022) AGI - Tresono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta questa mattina anei pressi di un bar di via Monte Giberto, nel quartiere Nuovo Salario. Fermato l'uomo che ha aperto il fuoco, identificato come il cinquantasettenne Claudio Campiti, che si trova ora in caserma, dove sta venendo interrogato dai carabinieri. Campiti si sarebbe procurato l'arma in un poligono di tiro, uscendo senza restituirla. In ospedale sono finite quattro persone: duee un uomo feriti dai colpi di arma da fuoco e un altro uomo che è stato colto da malore. Le dueferite a colpi di pistola sono state trasportate dai sanitari del 118 rispettivamente all'ospedale Sant'Andrea e al Policlinico Umberto Primo. La prima è stata ferita al collo ed è in arresto cardiaco, l'altra è stata invece ferita al torace. Un uomo, ferito al ...