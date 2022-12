Sparatoria a Roma | tre donne uccise e feriti a Fidene per una lite di condominio

(Di domenica 11 dicembre 2022) 'Vi ammazzo tutti', le urla dell'omicida prima della strage. I colpi mortali esplosi nel corso di una assemblea condominiale in via Monte Giberto. Fermato il killer, i nomi delle ...

È di almeno 3 morti e diversi feriti il bilancio provvisorio dellaavvenuta nel gazebo esterno di un bar nel quartiere Fidene , a, nella mattinata di domenica 11 dicembre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti , a fare fuoco è stato un 57enne, in ...'Vi ammazzo tutti', le urla dell'omicida prima della strage. I colpi mortali esplosi nel corso di una assemblea condominiale in via Monte Giberto. Fermato il killer, i nomi delle ...Il 57enne Claudio Campiti è stato arrestato a Roma dopo aver ucciso tre donne durante una riunione di condominio.I racconti dei testimoni che hanno assistito alla sparatoria avvenuta in una bar nel quartiere Fidene di Roma nella mattinata di domenica 11 dicembre.