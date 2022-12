Serie A | Juventus | rischio pubalgia per Vlahovic

La Gazzetta dello Sport

Calciomercato, riflettori puntati sulla Coppa del Mondo per un profilo che sta interessando non poco i club diA: i dettagli. Dalla Coppa del Mondo occhi puntati su un profilo che sta stupendo con l'...Ricordiamo che Vlahovic ha saltato le ultime quattro partite con laprima della pausa per il Mondiale. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore sembra essere a rischio pubalgia, e ... Juve, difesa al Max: riecco i brasiliani, Allegri riabbraccia il suo bunker Sfida al vertice tra giallorosse e bianconere. Calcio d’inizio alle 14:30 Roma e Juventus si affrontano oggi nel big match della dodicesima giornata della Serie A Femminile. Le ragazze di mister Spugn ...Tutti gli impegni delle squadre di Serie A durante i Mondiali Qatar 2022: ritiri, tournée e amichevoli Durante i Mondiali Qatar 2022 le squadre di Serie A hanno lasciato ai propri calciatori non convo ...