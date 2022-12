la Repubblica

Dopo unariceve la telefonata annunciata: Gherard è in partenza. È il 2010, ha ... Non è stato un periodo felicissimo, alla mattina, di pomeriggio allenamenti e poi non potevano mai ...Non si tratta però di un annuario casuale ma quello dell'ultimo anno nelladi Gomez e ... Le riprese della pellicola sono iniziate lo scorso ottobre a Salt Lake City e la scorsaJenna e ... Scuola, settimana di scioperi contro la legge di bilancio Controlli della velocità eccessiva e servizi nei quartieri. Tutte le info per non farsi "beccare in castagna".Da Nord a Sud i lavoratori dell'Istruzione, compresa univerità e ricerca incrociano le braccia per dire no a un provvedimento che accorpa le ...