Sci alpino | le pagelle di oggi | Braathen e Holdener pennellano | Shiffrin e Feller solidi | Kastlunger sorprende | Vinatzer out

(Di domenica 11 dicembre 2022) Domenica dedicata alle porte strette per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Gli uomini erano di scena in Val d’Isere tra i rapid gates e il successo è andato a Lucas, con il nostro Tobiasottimo decimo, mentre le donne al Sestriere hanno visto il bis immediato tra i pali stretti di Wendydavanti a Mikaela. Andiamo, quindi, a consegnare ledelle due gare odierne. LEDELLO SLALOM DELLA VAL D’ISERE Lucas10: dopo una prima manche di spessore, nella seconda fa il vuoto. Aumenta il suo margine porta dopo porta, veleggia con una leggerezza incredibile sulla neve e va a conquistare il successo con 84 centesimi sulla seconda posizione. Quinta vittoria di fila per la ...

Le sciatrici azzurre, protagoniste nello slalom speciale di Sestriere , hanno commentato le proprie prestazioni sulla pista italiana. In primo luogo Lara Della Mea ha dichiarato: 'So che ci sono, ci ...