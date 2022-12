Nordio sull' avviso di garanzia | “Condanna mediatica anticipata Serve una revisione”

Così il Guardasigilli Carloin un'intervista al direttore del Messaggero . Le intercettazioni: "indispensabili per i reati gravi", ma "è incivile" spendere 200 milioni l'anno mentre stentiamo ...L'esercizio del potere da parte dello stato, comporta anche il suo monopolio'uso della ...di un presunto innocente per un tempo fino a tre anni prima del processo " lo dice il Ministroè ...Un nuovo modello di avviso di garanzia, magistrati-manager ai vertici degli uffici giudiziari, utilizzo “flessibile” dei fondi europei per incidere sulle criticità e una data, giugno, per vedere i ...L’ avviso di garanzia , che «si è trasformato in una condanna mediatica anticipata» va rivisto e «si potrà fare solo con una revisione organica del ...