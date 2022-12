Federer e gli altri tramonti del 2022

(Di domenica 11 dicembre 2022) Iltoglie definitivamente al grande tennis un sacco di campioni. La perdita più grande è ovviamente quella legata al ritiro di Rogerdi cui si è scritto di tutto e di più. Vediamo, in ...

Ubitennis

Seppi è stato numero 18 del mondo, ha vinto 3 titoli dello Atp, ha battutoall'Open d'Australia 2015 e ha raggiunto 6 volteottavi di finale nei tornei del Grande Slam. Gilles Simon (37 ...L'emozionante rapporto duranteanni, fatto di gioie e dolori, tra un fan eraccontato in una lettera rivolta al campione svizzero Mio padre è stato il mio primo idolo. Tra noi c'è sempre stata una chimica che non saprei ... Lettera a Roger Federer La perdita più grande è ovviamente quella legata al ritiro di Roger Federer di cui si è scritto di tutto e di più. Vediamo, in ordine rigorosamente alfabetico, quali sono stati gli altri ritiri ...Nel mondo del tennis, oltre ai risultati, un altro dato importante riguarda le statistiche e i record che ogni anno i tennisti raggiungono. Ci sono tantissimi record che gli appassionati notano e che ...