Traffico Roma del 10-12-2022 ore 13 | 30

(Di sabato 10 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso e tratti allagati sulla Cassia bis tra il raccordo anulare Cesano nelle due direzioni prestare la massima attenzione alla guida all’Eur rallentamenti per incidente su via Cristoforo Colombo in prossimità del sottovia di via Pontina verso il centro auto in coda su via Appia Nuova per lavori tra via Appia Pignatelli e via delle Capannelle in direzione del raccordo ancora chiusa alPiazza dell’esquilino nel tratto compreso tra via Cavour e via Depretis verso Piazza Santa Maria Maggiore per interventi di pulizia chiusa da questa mattina per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano Viale Manzoni entrambe le direzioni fino alle 17 di svolgimento della manifestazione con corteo in occasione della marcia per i ...