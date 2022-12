Salernitana | con il Fenerbahce non c’è storia | 3-0 in favore dei turchi

(Di sabato 10 dicembre 2022)sconfitta nel match amichevole contro il: ipassano per 3-0 nel test con i granata Arriva una sconfitta per lanell’amichevole di lusso giocata contro idel, capolista nel proprio campionato. Secco 3-0 per i gialloblù, che sono arrivati al successo grazie alle reti messe a segno da Kahveci, King e Batshuayi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si ferma Giulio Maggiore nell'amichevoleil Fenerbahce , il comunicato della: Nel corso della gara odierna Giulio Maggiore ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate ...