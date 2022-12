ROH | Jeff Cobb ritorna dopo oltre due anni | sarà nel pre show di Final Battle contro un ex WWE

(Di sabato 10 dicembre 2022)farà il suo ritorno in Ring of Honor per la prima voltadue. La card del pre-Zero Hour della ROH è stata svelata durante la puntata di venerdì sera di “AEW Rampage”, e con essa è stato annunciato chesi scontrerà con Mascara Dorada. L’ultima apparizione diin ROH è stata a Gateway to Honor 2020, dove ha affrontato Dalton Castle, Kenny King e Tracy Williams in un four-way match. All’inizio dell’anno ha partecipato al pay-per-view Forbidden Door, co-promosso dalla società sorella della ROH, la AEW, e dalla New Japan Pro-Wrestling in cuimilita abitualment. In quella serata,e il collega dello United Empire ...

The Shield Of Wrestling

... attualeTV Champion, è uscito dal PPV con ben due cinture attorno alla vita. Il regno di ... Sting & Darby Allin battonoJarrett & Jay Lethal Ogni volta che Sting e Darby Allin fanno coppia il ...... Samoa Joe e AJ Styles, accasarsi definitivamente alla corte diJarrett. Al suo postò subentrò Carry Silkin, grazie al quale lafece un enorme passo di qualità, espandendosi a livello ... ROH Final Battle 2022 - Card del Pay-per-view New Japan Pro-Wrestling powerhouse Jeff Cobb is returning to Ring of Honor for a match on the Final Battle Zero Hour pre-show coming up on Saturday.It wouldn’t be a Tony Khan PPV if it wasn’t jam-packed full of matches, so he announced five more matches for the card tonight.