Ora basta | essere di sinistra non è garanzia di onestà

https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-4.mp4 Se non fosse una tragedia, verrebbe da ridere. Il problema è che c'è poco da ridere. Mentre la, in Italia, si batte contro l'innalzamento del tetto del contante, a favore delle ong e contro il garantismo, la polizia belga ha messo in stato di fermo un ex eurodeputato del Pd, ex sindacalista Cgil e membro di un'importante ong. Lo ha fatto con l'accusa di corruzione e possesso non giustificato di contante per un ammontare di cinquecentomila euro trovati nascosti in casa sua. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 10 dicembre 2022