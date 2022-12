Omicidio Willy | i fratelli Bianchi chiedono l’assoluzione | “Testimoni ubriachi e non attendibili”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Nell’appello depositato dall’avvocata Vanina Zaru, Marcospera di veder annullata la condanna all’ergastolo, e le motivazioni sarebbero le seguenti: i, secondo lui, che hanno descritto ome è stato massacratoMonteiro Duarte non sarebbero. Secondo Marcoquel giorno erano, oltre che influenzati successivamente dai media e dalle notizie. Inoltre, si aggiunge che non sarebbe chiara la vera causa della morte del 21enne di origine capoverdiana e che al massimo si può parlare di unpreterintenzionale. Ma la condanna inflitta dalla Corte D’Assise del Tribunale di Frosinone rimane, così come rimangono leanze e, purtroppo, anche l’enorme straziante vuoto lasciato dallamorte di ...

...non sarebbero attendibili i tanti testimoni che hanno descritto come è stato massacrato...chiara la causa della morte del 21enne di origine capoverdiana e al massimo si può parlare di un...Testimoni inattendibili, ricostruzione forzata e al massimo un incidente che configurerebbe unpreterintenzionale e non volontario. Sono i motivi di appello presentati dall'avvocato Vanina Zaru che assiste , condannato in primo grado per la morte di Duarte , chiedendone l'assoluzione. ...Marco Bianchi chiede l'assoluzione per il delitto di Willy, a cui ha partecipato nel 2021 insieme ad altre tre persone.In primo grado i due fratelli Bianchi sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio di Willy: depositato dagli avvocati il ricorso in appello ...