(Di sabato 10 dicembre 2022) Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Per il quarto anno consecutivosinegliDow Jones Sustainability (Djsi) World e Europe ottenendo, nello S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2022, il punteggio più alto (90/100) del settore 'Textiles, Apparel & Luxury Goods'. "ha appena compiuto 70 anni. Un percorso caratterizzato da una continua evoluzione creativa e culturale. Negli anni è anche cresciuta in noi la consapevolezza degli impatti ambientali e sociali delle nostre scelte quotidiane e, con essa, l'impegno di tutti ad integrare progressivamente le tematiche dinel nostro modello di business" commenta Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di. "Sappiamo bene quanto ancora dobbiamo imparare e raggiungere, e ...

Il Sannio Quotidiano

Da modelle a influencer il piumino corto siil capospalla più desiderato della stagione fredda: un mix di morbidezza e praticità Croce ... puntando su termici di. Quest'anno il brand ...L'Italia con il suo Made in Italy siuno dei Paesi leader nel settore, posizionando ben 23 aziende tra le 100 che costituiscono la graduatoria . Golden Goose,ed Euroitalia rientrano ... Moncler: si conferma in testa agli indici di sostenibilità Milano, 10 dic. (Adnkronos) – Per il quarto anno consecutivo Moncler si conferma negli indici Dow Jones Sustainability (Djsi) World e Europe ottenendo, nello S&P Global Corporate Sustainability ...Anche le altre piazze europee recuperano terreno. Unicredit risponde all’indiscrezione di Bloomberg sui requisiti di capitale ...