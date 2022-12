Marocco in semifinale | a Napoli esplode la festa – VIDEO

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ilbatte il Portogallo e accede alle Semifinali di Coppa del Mondo, scoppia ladella comunità marocchina a. Un’esplosione di gioia quella che si registra adopo la vittoria del. La folta comunità marocchina ha invaso piazza Garibaldi nei pressi della stazione centrale, facendore botti e fumogeni. Traffico in tilt anche in altri punti della città dove si sta festeggiando il passaggio del turno del. C’è chi pensa che ilinsia l’anticalcio. Invece ci sono tantissimi che stanno simpatizzando per la squadra africana che raggiunge un risultato storico. Ilriesce a battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Leao, Joao Felix e Bruno Fernandes. Un ...

