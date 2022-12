Incidente sul lavoro | cade dal muletto | operaio morto nel Cesenate

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tragedia sulnel. La scorsa notte undi 51 anni origine senegalese ha perso la vitando dalle forche di un carrello elevatore. L'è avvenuto a Gatteo, in provincia di Forlì-Cesena, in un'azienda che si occupa di imballaggi industriali in legno. La dinamica è al vaglio degli inquirenti.