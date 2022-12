De Luca nonno bis | è nato il nipotino Vincenzo | il nome è un omaggio al governatore campano

(Di sabato 10 dicembre 2022) Fiocco azzurro in casa De. Il Presidente della Regione,De, è diventato di nuovo: è, infatti,, che porta proprio il suo, come da tradizione. Debis, èilÈ stato Piero De, figlio primogenito del goverre e vicepresidente del gruppo del Pd L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fanpage.it

Ad iniziare la produzione di vino è stato proprio ilche ad Alfredo lascia anche un grande ... creando tre vini che hanno ottenuto punteggi eccellenti daMaroni, esperto di vini e autore ...... e il piccolo Thomas, che vive in un castello ultra - tecnologico con la madre vedova e il, è ... all'inno Trenodia per le vittime di Val Verde diGiovanardi e alla sigla 400 Calci dei ... È nato Vincenzo De Luca, nipote del presidente della Regione Campania: è il figlio del parlamentare Piero È nato un altro Vincenzo De Luca. Vincenzo De Luca, da oggi Vincenzo De Luca senior, il presidente della Regione Campania, per intenderci, celebra oggi la nascita del primo ...Fiocco azzurro in casa De Luca: è nato il secondogenito del parlamentare Pd Piero: si chiamerà Vincenzo De Luca come il nonno ...