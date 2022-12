Sci alpino | Sestriere 2022 Goggia | “Posso far bene anche in gigante” Brignone | “Sto ritrovando feeling”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) “Arrivo da una trasferta canadese assolutamente positiva, ho saltato ildi Killington perché ho preferito preparare al meglio Lake Louise e alla fine è stata la decisione giusta. Ilè una disciplina che mi permette di mantenere un livello tecnico elevato,con la velocità, ed è ciò che mi serve”. Lo ha detto Sofiaalla vigilia delle due gare di scidella tappa di coppa del mondo del: “Si tratta di creare velocità nella stabilità tecnica, quindi i richiami disaranno importantissimi e sento di averne le qualità per raggiungere buoni piazzamenti, perchènegli ultimi due anni, dove non ho ottenuto grandi risultati nella specialità, sentivo di avere un buon livello”. Federica ...

... per tutta la notte e fino all'ora di pranzo, su Sestriere, dove domani e domenica andranno in scena un gigante e uno slalom femminile valevoli per la Coppa del mondo di. Nel giorno della ...Sempre il 10 dicembre pomeriggio al Villaggio Olimpico di Sestriere, per la Coppa del Mondo difemminile, grande festa a cura di Snow Week con spazio dedicato alla promozione del Piemonte ...Brilla la neve sul Mondolé Ski con le stazioni di Artesina, Frabosa Soprana e Prato Nevoso e la novità del prezzo dinamico dello skipass, formula “Prima prenoti e più risparmi”. Artesina [...] ...SCI ALPINO - Lo sciatore l’azzurro: "Guardo al mio, so che le mie cose le ho fatte anche se non sono partito bene, ma ora voglio dimostrare il mio valore. Al bi ...