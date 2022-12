Samsung Galaxy S21 FE torna finalmente a meno di 400 Euro | approfittatene ora!

Tech Test Lo smartphone ha preso una nuova piega: la prova delZ Flip4 di Bruno Ruffilli 22 Agosto 2022... Google vuole a quanto pare tentare l'ingresso ne settore degli smartphone pieghevoli, regno dove domina( secondo quest'ultima, rispetto allo scorso anno, sono stati oltre il doppio i...Il nuovo Samsung Galaxy M04 è stato avvistato sulle pagine ufficiali di Amazon, dove sono stati quindi svelati design e specifiche tecniche.È in fase di rilascio l'aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 per Samsung Galaxy S10 Lite: ecco tutte le novità introdotte da Samsung.