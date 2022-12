LIVE Croazia-Brasile 5-3 d c r | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | fuori Neymar! Video highlights e pagelle

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE SINTESI DELLA PARTITA LEDILADI OLANDA-ARGENTINA DEIDIDALLE ORE 20.00 18.57 La nostrafinisce qui, noi di OA Sport vi auguriamo un felice e sereno proseguimento di serata, grazie per averci seguito. 18.55 Verdeoro che, invece, vengono eliminati per la quarta volta nelle ultime cinque apparizioni ai quarti di finale. 18.53 I biancorossi, nella loro seconda semifinale consecutiva, incroceranno una tra Olanda e Argentina, che si sfideranno stasera alle ore 20.00. 18.51 Clamoroso ad Al Rayyan! ...

Prometteva magie, il primo quarto di finale di Qatar 2022, e la sfida trae Brasile , andata in scena all'Education City Stadium di Al Rayyan, non ha deluso le aspettative. Dopo un primo tempo sotto tono e una ripresa più vivace, succede di tutto nei tempi ...11' Fatica a rendersi pericoloso il Brasile,sempre ben attenta. 8' Rodrygo serve in mezzo Paquetà ma la difesa croata chiude ancora alla grande. 5' Brasile che spinge forte eancora ...La Croazia butta fuori dal Mondiale in Qatar il Brasile e vola in semifinale. La nazionale croata ha vinto per 5-3 ai calci di rigore. Terminati i tempi regolamentari 0-0, passa per primo il Brasile ...Colpo di scena ai Mondiali: la Croazia elimina il Brasile, che termina la sua avventura in Qatar con grande delusione.