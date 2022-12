Inter | Djidji può arrivare a parametro zero

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Koffi, difensore centrale del Torino, potrebbe trasferirsi all’a fine stagione Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Koffipotrebbe presto vestire la maglia dell’. Il difensore del Torino è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la squadra granata. L’ha ottimi rapporti con il suo agente Paolo Busardò e questo potrebbe favorire il buon esito della trattativa. Vedremo se il Torino deciderà di muoversi prima per non perderlo a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

