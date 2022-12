Ferrari | Leclerc guarda al 2023 | “Nostro livello alto | ma servono meno errori Obiettivo diventare campione”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Charlesè intervenuto a Sky Sport 24, parlando degli obiettivi dellaper il Mondialee tracciando un piccolo bilancio della stagione appena trascorsa. “Sicuramente dobbiamo fare, non ne abbiamo fatti tanti ma quando vuoi vincere il Mondiale ogni punto è importante – spiega il monegasco – Sono molto contento delche abbiamo tenuto per tutto l’anno, è stato un. Spingeremo tutti nella stessa direzione per essere al cento per cento delle nostre possibilità nel.” La grande novità in casasarà rappresentata da un nuovo team principal, dopo l’addio di Mattia Binotto: “Ringrazio Mattia per tutto quello che ha fatto, ho fiducia nel fatto che saranno fatte delle ...