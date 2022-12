Colpi di testa | dopo i 65 anni i calciatori sono più esposti a malattie neurodegenerative

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ia maggior rischio dii 65rispetto al resto della popolazione a causa deidi. È quanto emerge da uno studio dell’Università dell’Est Anglia, in Inghilterra. Lo studio, denominato ‘Score’ e diretto dal dottor Michael Gray, ha preso in esame 145 ex giocatori di età compresa tra 40 e i 50ed ha esaminato quelli che posessere i traumi dae iallaricevuti. Il dottor Gray spiega: “È quando raggiungono i 65che le cose iniziano a peggiorare. Sopra i 65hanno le peggiori prestazioni in aree come i tempi di reazione, ...