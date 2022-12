Bacio tra Attilio e Sarah Altobello | la compagna di lui | “Eravamo una coppia”

Sport Fanpage

Sarah bacia Attilio al GF Vip: la reazione della compagna di Romita IlSarah e Attilio è prontamente approdato su Twitter, dove il video è diventato virale raccogliendo commenti e critiche. ...E' nata una nuova coppia al GF Vip GF Vip:Attilio e Romita scatta ilAttilio Romita e Sarah Altobello potrebbero essere la prima coppia del GF Vip. Anche se l'ex mezzo busto del Tg è ... Un bacio tra compagni può essere il primo coming out nel tennis ATP: Mi hai fatto innamorare Sarah Altobello e Attilio Romita sono sempre piu' vicini al Gf Vip. Dopo giorni di corteggiamenti reciproci, neanche troppo velati, i due si sono spinti ben oltre ed è scattato ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...